«Обошлось дорого»: Боррель признал неудачу во внешней политике ЕС Боррель: разная реакция на конфликт на Украине и в Газе дорого обошлась ЕС

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Жозеп Боррель

Принципиально разная реакция Евросоюза на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа дорого обошлась ЕС в отношениях не только с арабскими странами, но и с Африкой, Латинской Америкой и Азией, написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в личном блоге на сайте европейской внешнеполитической службы. Он признал, что в ситуации с Украиной страны Блока действовали решительно и единогласно, в то время как в случае с конфликтом в секторе Газа — нет.

Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой, — написал Боррель.

По его словам, в случае с Украиной ЕС действовал «решительно, поскольку было единство между странами ЕС». При этом, столкнувшись с десятками тысяч погибших, в основном женщин и детей, страны Блока не смогли остановить боевые действия, справиться с гуманитарным кризисом и освободить заложников в секторе Газа.

По мнению Борреля, отсутствие единой реакции в Евросоюзе на ситуацию в секторе Газа стало инструментом «российской пропаганды». Он отметил, что сделал борьбу с ней одним из главных приоритетов своей работы на посту главы европейской дипломатии.

Нам необходимо действовать решительно в ближайшие месяцы, чтобы не допустить консолидации Альянса «остальных против Запада», в том числе вследствие ближневосточного конфликта. Чтобы эффективно противостоять этой угрозе, нам необходимо оставаться верными нашим принципам. Повсюду, — подчеркнул Боррель.

Ранее Боррель признал, что Евросоюз все еще не может поставлять Украине достаточно боеприпасов. Он также рассказал о «качественных проблемах» с беспилотниками или искусственным интеллектом.