Оборонная промышленность Германии перестала быть «отраслью греха» Bloomberg: ОПК Германии повысил престижность на фоне украинского конфликта

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Оборонно-промышленный комплекс Германии на фоне украинского конфликта стал привлекательным местом работы, пишет Bloomberg. Такая тенденция возникла благодаря увеличению объемов заказов для ВСУ и кризису в автомобильном секторе, связанном с конкуренцией со стороны Китая.

Когда-то эти [оборонно-промышленные] компании ассоциировались с такими «отраслями греха», как табачная промышленность и азартные игры, теперь эти компании рассматриваются как привлекательные потенциальные работодатели, особенно если они помогают вести боевые действия, — сказано в статье.

Отмечается, что в немецком ОПК наблюдается приток новых рабочих и инженеров из автопромышленности. Например, компания Hensoldt, производящая датчики для украинских систем ПВО, призналась, что до конца года планирует нанять 700 новых рабочих.

Мы извлекаем выгоду из проблем в других отраслях при наращивании нашей рабочей силы, — сказал бывший гендиректор Hensoldt Томас Мюллер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал «сильным сигналом» решение палаты представителей Конгресса США предоставить Киеву военную помощь в $61 млрд. По его словам, страны Запада находятся на стороне украинцев.