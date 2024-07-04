Появились кадры с оборонительными сооружениями на пляже в Одессе На пляже Одессы появились оборонительные конструкции

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Оборонительные сооружения появились на пляже Черноморска в Одесской области Украины, сообщает издание «Страна». На опубликованных снимках видно, как железобетонные конструкции растянулись вдоль всего берега на расстоянии нескольких метров от моря. При этом отдыхающим они нисколько не мешают. Официальной информации по их предназначению пока нет.

Ранее депутат Рады Ирина Геращенко обвинила отвечавших за строительство фортификаций в Харьковской области чиновников в коррупции. Она считает, что строительство оборонительных сооружений было имитацией бурной деятельности. Деньги, по ее мнению, «вкатывали в землю».

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая до этого заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский виновен в отсутствии фортификационных сооружений в Харьковской области. Она подчеркнула, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный также не подготовил никаких укреплений на данном направлении.

Оборона Киевской области оставляет желать лучшего, говорил в мае генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, одним из показателей этого является долговременная огневая точка на въезде в столицу. При ее осмотре возникает два вопроса — кто ее строил и зачем, констатировал бывший военный.