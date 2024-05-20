«Оборона нулевая»: пленный раскрыл положение ВСУ под Харьковом Пленный Шоланки: оборону под Харьковом выстраивали из подручных средств

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Система оборонительных рубежей в приграничных районах под Харьковом была непригодна для отражения наступления, рассказал попавший в плен пограничник Андрей Шоланки. По его словам, которые приводит РИА Новости, оборону выстраивали из подручных средств.

Оборона нулевая в Харьковской области, ее просто нет, условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было, ну просто ничего нет, — заявил Шоланки.

Подразделение Шоланки прибыло на передовую чуть больше месяца назад. Он рассказал, что пограничникам пришлось «откапывать себе норы», чтобы не замерзнуть. Пленный отметил, что все земляные работы проводились в плохую погоду, несколько недель спать приходилось в неподготовленных, залитых водой блиндажах.

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что продвижение российских войск под Харьковом вынудило ВСУ направить пять из десяти новых бригад на защиту Киева. Аналитики считают, что президент Украины Владимир Зеленский все больше понимает свое отчаянное положение и бросается оборонять столицу.

До этого британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. Он подчеркнул, что такая тенденция просматривается на всех направлениях СВО.