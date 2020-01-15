https://static.news.ru/photo/e6205ef8-37a6-11ea-a79e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Необычная должность появилась в одной из ветеринарных клиник украинского города Черкассы. Туда ищут специалиста по социализации кошек.

Задачей нового сотрудника будет обнимать и гладить мохнатых пациентов. В том числе тех, которые находятся в стационаре. На данный момент таковых там десять. Причём все бездомные. Задача — сделать так, чтобы животные перестали бояться людей.

Им не хватает внимания и любви. Такие сеансы людской заботы очень полезны пациентам, — рассказала телеканалу НТН куратор кошек Валентина Калинина.

Желающих обнимать котов пока немного, но ветеринары не теряют надежду. Главное требование к соискателю — любовь к животным и желание потратить на них немного времени.

Ранее NEWS.ru писал, что российская Госдума может запретить изымать домашних животных в счёт уплаты долгов. Законопроект предполагается внести на весенней сессии.