Необычная должность появилась в одной из ветеринарных клиник украинского города Черкассы. Туда ищут специалиста по социализации кошек.
Задачей нового сотрудника будет обнимать и гладить мохнатых пациентов. В том числе тех, которые находятся в стационаре. На данный момент таковых там десять. Причём все бездомные. Задача — сделать так, чтобы животные перестали бояться людей.
Им не хватает внимания и любви. Такие сеансы людской заботы очень полезны пациентам, — рассказала телеканалу НТН куратор кошек Валентина Калинина.
Желающих обнимать котов пока немного, но ветеринары не теряют надежду. Главное требование к соискателю — любовь к животным и желание потратить на них немного времени.
Ранее NEWS.ru писал, что российская Госдума может запретить изымать домашних животных в счёт уплаты долгов. Законопроект предполагается внести на весенней сессии.