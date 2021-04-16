Обнажённая активистка попыталась сорвать похороны принца Филиппа

https://static.news.ru/photo/c84e4410-9f9e-11eb-b396-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

В Британии во время похорон принца Филиппа среди толпы появилась обнажённая активистка, на которой не было футболки.

Женщина средних лет пробежала без футболки и лифчика около стен Виндзорского замка. Она залезла на статую королевы Виктории и выкрикнула лозунг: «Спасём планету!» После этого её скрутила полиция. Непонятно, против чего протестовала женщина и чего она хотела добиться. В британской полиции не представили никаких данных о задержанной активистке, сообщает «Московский Комсомолец».

Ранее 72-летнему старшему сыну королевы Елизаветы II Чарльзу стало плохо во время похорон отца, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Мужчина чуть не упал в обморок. Журналистам удалось снять монаршую особу, когда он вёл автомобиль. Принц Чарльз выглядел очень подавленно.

Как писал NEWS.ru, во время отпевания принца Филиппа прозвучала русская молитва. Под сводами собора хор пропел «Со святыми упокой Христе души раб твоих». Служба проходит в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Хор из четырёх человек исполнил молитвы и музыкальные отрывки, который умерший выбрал для этой церемонии ещё до своей кончины.