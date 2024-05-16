Обнаружена связь подозреваемого в покушении на премьера Словакии с Украиной Подозреваемого в покушении на премьера Словакии видели на проукраинских акциях

Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо писатель Юрай Цинтула в апреле текущего года участвовал в проукраинских акциях, сообщил Telegram-канал Mash. Канал опубликовал видео, на котором Цинтула стоит в полосатой кофте с антиправительственными плакатами. Во время акции он кричал с толпой лозунг «Предатели, коллаборационисты» и выкрикивал слова в поддержку Украины.

Фицо был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая. В политика стреляли, после покушения его в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы. По последним данным, состояние премьера после операции стабилизировалось.

Полиция Словакии ранее предъявила обвинения стрелявшему в Фицо писателю Юраю Цинтуле. Его будут судить за попытку умышленного убийства из мести. Нападавшему по этой статье грозит минимум 25 лет заключения. При этом максимальный срок представляет собой пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что Цинтула поддерживает либеральную партию «Прогрессивная Словакия». В своих соцсетях он открыто выражал неприязнь к правящей партии «Курс — социальная демократия» и другим политическим силам с левыми взглядами. Кроме того, в последние годы писатель активно критиковал Фицо.