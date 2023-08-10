Обнародованы подробности о жителе ФРГ, обвиняемом в шпионаже в пользу РФ Der Spiegel: подозреваемый в шпионаже житель ФРГ мог иметь доступ к секретным данным

Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

Офицер бундесвера, задержанный ранее по подозрению в шпионаже в пользу России, мог иметь доступ к секретным данным, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в структурах безопасности. По информации издания, мужчина долгое время работал в Федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения и имел доступ к проектам в области вооружения.

Следствие также не исключает, что своим поступком гражданин хотел повысить собственную значимость. Журнал отметил, что правоохранительные органы ФРГ достаточно быстро вышли на обвиняемого — после его первой попытки связаться с представителями России. Задержан он при этом был лишь спустя некоторое время.

По предварительной информации, мужчину обвиняют в осуществлении деятельности в интересах иностранной разведки, а не в государственной измене. Статья будет пересмотрена, если следствие докажет, что он успел передать секретную информацию.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в городе Кобленце. По данным Генпрокуратуры ФРГ, гражданин работал на Россию с мая 2023 года. Ведомство утверждает, что он неоднократно общался с работником генконсульства РФ в Бонне, добровольно предлагая сотрудничество. В доме подозреваемого уже проведены обыски.