«Облегчение»: британка обрадовалась «избавлению» от украинской беженки Daily Mail: жительница Британии выдохнула после отъезда украинской беженки

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Жительница Лондона рассказала, что приютила в своем доме украинскую беженку с сыном, но через какое-то время пожалела об этом, передает Daily Mail. По словам британки, поначалу отношения с иностранкой складывались хорошо, но после ее отъезда женщина испытала облегчение.

Облегчение. <...> Я чувствовала, что не могу пользоваться своей кухней. Она стала ее личным пространством, и если я шла варить кофе, она тут же делала это за меня. В спальне, которая стала ее, были мои встроенные шкафы. Я освободила место для ее вещей, и вот уже два года я выношу огромную кучу свитеров и джинсов на столе в моей комнате. Я никогда не чувствовала, что смогу занять то место, которое она занимала, и мне очень хотелось вернуть свой гардероб, — рассказала женщина.

Британка отметила, что ее стали сильно раздражать бытовые мелочи, например, когда гостья разговаривала на украинском языке. Кроме того, женщине не нравилось, что беженка оставляла в кухонной раковине мокрую губку для мытья посуды и никогда не опускала крышку унитаза. Женщина добавила, что корила себя за такое отношение, но ничего не смогла с собой поделать.

В итоге британка обратилась в Barnet's Homes For Ukraine (программа британского правительства по предоставлению жилья украинцам) и попросила помочь переселить гостью. Женщина уточнила, что прямо поговорила с гостей и та, хоть и расстроилась, но поняла и приняла ситуацию.

Ранее стало известно, что Чехия оплатит возвращение украинских беженцев на родину в рамках пилотного проекта. Он продлится до ноября и включает оплату билетов для 400 беженцев и организацию санитарного транспорта для 30 пациентов. Воспользоваться возможностью оплачиваемого возвращения беженцы смогут только один раз.