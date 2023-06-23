Обиженный Макрон выпрашивает звонок у Путина Эммануэль Макрон заявил, что возьмет трубку, если позвонит Владимир Путин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возьмет трубку, если позвонит российский лидер Владимир Путин, но самому звонить президенту России у него «нет причин». Помните ставшую мемом фразу принцессы из «Обыкновенного чуда»? «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, насколько вы мне безразличны!» Вряд ли французский президент слышал о пьесе Шварца или о фильме, но его нынешнее поведение и снисходительно выраженное намерение взять телефонную трубку, если ему позвонит Владимир Путин, прекрасно этой фразой описывается.

Европейские телефонные страдания

Было время, когда Макрон и Путин часто встречались, начиная с совместного открытия российской выставки в Версале в 2017 году, или переговаривались по телефону. Причем и крымские события с последующим началом введения против России многообразных санкций никак не влияли на их личные отношения. И это в принципе не удивительно, поскольку для Москвы Франция всегда была привилегированным собеседником, а Париж набирал очки, выступая главным посредником в отношениях Запада и России.

Более того, с самого начала проведения нашей СВО президенты созванивались довольно интенсивно. Считалось, что Макрон даже передает некую информацию Путину от Зеленского. Впрочем, последний созвон двух президентов состоялся где-то в мае прошлого года. В их личных вполне рабочих отношениях сначала наметилась серьезная трещина после того, как в фильм французского телеканала TF1 был «слит» телефонный разговор двух лидеров. Годами нарабатывавшееся доверие было подорвано. А дальнейшее поведение Франции в связи с украинским конфликтом окончательно сделало такие контакты бессмысленными. Позиция Франции растворилась в американо-натовской, а потому целесообразность беседы со статистом отпала.

Притом, что Макрон все равно по инерции несколько раз намеревался связаться с российским коллегой. Но это был случай, когда в Кремле не брали трубку.

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Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Африка — больная тема для Макрона

Конечно, предлогом для капризной реплики Макрона стало заявление нашего МИД о нецелесообразности его приглашения на саммит БРИКС в ЮАР в грядущем августе. Тем более, что почти в это же время в Претории с визитом была министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Целью прилета которой явно была и попытка прозондировать по этому поводу позицию властей Южной Африки.

Месье Эммануэля вообще упрекают в том, что он теряет традиционные неоколониальные позиции Франции на черном континенте. Все помнят, как он возмутился, когда в Африке параллельно с его вояжем оказался и наш Сергей Лавров, которого Макрон тут же обвинил в распространении кремлевской пропаганды. Плюс в Париже были шокированы успехами инструкторов ЧВК «Вагнер», которых готовы принять уже несколько стран из традиционного франкофонского пула. А новое изменение гимна Алжира, в который вновь включили строчку с напоминанием о колониальном французском владычестве, уже выглядит прямым троллингом.

Так что, присутствие Макрона в ЮАР должно было стать определенной компенсацией за нарастающую потерю Францией своего лица необщего выраженья. Видимой демонстрацией влияния президента и его сближения с рядом растущих стран. И тут такой российский афронт.

Алё, вас не слышно...

Конечно, можно иронизировать по поводу реплики Макрона. Но тут уж находит выход известное политическое подсознание. Недаром ведь и канцлер Германии Олаф Шольц выразил желание созвониться с Владимиром Путиным и обсудить ряд накопившихся проблем. Но в Кремле дали понять, что в графике Путина такой телефонный разговор не запланирован.

В Европе понимают, что от географической данности все равно никуда не деться и в любом случае налаживать отношения с Россией придется. В Кремле же, видя, как даже ведущие страны Старого Света теряют свою субъектность, в целесообразность разговоров «ради галочки» не верят.