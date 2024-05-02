Обида Кейт, Гарри не пускают в замок: новости о королевской семье 2 мая

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

СМИ сообщили, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон затаила обиду на принца Гарри, а принцессе Шарлотте на день рождения сделали роскошный подарок. Каковы последние новости о британской королевской семье?

За что Миддлтон обиделась на принца Гарри

Принц Уильям и Кейт Миддлтон считают, что их предал принц Гарри. Как пишет The Mirror, причиной обиды стали опубликованные мемуары члена британской королевской семьи.

«Уильям и Кэтрин почувствовали, что их предали, после выхода мемуаров Гарри. Они не разговаривают с ним и Меган. Конечно, они не собираются начинать сейчас, когда Кэтрин особенно уязвима», — заявил источник газеты.

Издание полагает, что именно по этой причине младший сын короля Великобритании Карла III прилетит в Лондон и навестит родственников. Ранее сообщалось, что 8 мая герцог Сассекский выступит по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла. Инсайдеры надеялись, что визит Гарри мог бы послужить «оливковой ветвью» для наследника престола и положил бы конец их ожесточенной вражде.

«У двух братьев очень холодные отношения, и в последние годы они расстались. Гарри выступил с рядом нападок на Уильяма, и источник сообщил, что пара „не разговаривала по-настоящему уже несколько месяцев“», — говорится в материале The Mirror.

2 мая стало известно, что Гарри во время пребывания в Великобритании на следующей неделе будет вынужден остаться в отеле, поскольку королевская семья отклонила его запрос на остановку в Виндзорском замке. Отмечается, что родственники отказали ему в ночевке из-за «отсутствия предварительного уведомления».

При этом портал выяснил, что никто из королевской семьи не приедет, чтобы продемонстрировать поддержку Играм. В статье говорится, что герцог Сассекский не останавливался в Виндзорском замке с осени 2023 года.

Фото: Ethan Cairns/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри

Как Виндзоры отмечают девятилетие Шарлотты

2 мая принцесса Шарлотта, или, как ее ласково называет мама, Лотти, отметила свой девятый день рождения. Кстати, Лотти — не единственное ласковое прозвище наследницы Уильяма. По словам королевского корреспондента Vanity Fair Кэти Никол, девочку также называют «принцессой-воином» из-за ее «дерзкого» характера.

На день рождения Шарлотте, как пишет The Mirror, поступил очень дорогой подарок от компании Natural Sapphire Company. Роскошная детская погремушка была изготовлена ​​из 18-каратного белого золота и украшена бриллиантами, сапфирами и рубинами, образующими флаг Великобритании. Стоимость изделия оценивается в 4,1 млн рублей.

Представители компании поблагодарили монарших особ за особый вклад в развитие их бизнеса. Там подчеркнули, что во время помолвки принц Уильям преподнес невесте кольцо с синим сапфиром, которое когда-то принадлежало принцессе Диане, после чего продажи марки с этим камнем резко возросли.

«Сегодня наш бизнес продолжает расти, и мы с большой радостью отмечаем рождение нового члена королевской семьи. Мы благодарим Кейт и Уильяма за то, что они представили миру нашу компанию, подарив детскую погремушку, разработанную специально для их принцессы», — сказали представители Natural Sapphire Company.

В честь девятого дня рождения принцесса Уэльская поделилась в социальных сетях новым портретом дочери. На снимке девочка предстала с сияющей улыбкой в повседневной джинсовой юбке, темно-синем топе и розовом кардигане. Шарлотта позировала рядом с растением ломонос с розовыми лепестками.

«С девятым днем ​​рождения, принцесса Шарлотта! Спасибо за все добрые сообщения сегодня», — с такой подписью был опубликован снимок принцессы.

В комментариях пользователи предположили, что появление в кадре растения ломонос, которое в английском языке звучит как Клематис Элизабет, могло быть не случайным, а послужить данью уважения прабабушке Шарлотты, покойной королеве, поскольку эти розовые цветы были названы в ее честь.

Как напомнили в CNN, третья в очереди на престол после своего отца и старшего брата, десятилетнего принца Джорджа, Шарлотта последний раз появлялась на публике во время рождественской службы в Сандрингеме.

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