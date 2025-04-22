«Обернулось автоголом»: на Западе признали провал санкций против России Express: усиление антироссийских санкций обернулось для Европы провалом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Антироссийские санкции Евросоюза привели к его ослаблению, пишет издание Express. Отмечается, что из-за ограничений цены на алюминий в ЕС вырастут на 20–30%.

То, что задумывалось как политический сигнал против Путина, обернулось автоголом для Европы и, как ни странно, усилило Китай, — говорится в сообщении.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге сообщила, что Европейский союз готовит 17-й по счету пакет санкций против России. По ее словам, окончательное решение планируется согласовать уже в мае.

До этого заведующий кафедрой мировой экономики МГУ Владимир Осипов объяснил, как США фактически смягчили часть антироссийских санкций без их официального обнуления. В качестве примера экономист привел разморозку некоторых активов России американским Ситибанком. По словам эксперта, Вашингтон действует по принципу «обратного Никсона», сохраняя санкции формально, но не контролируя их исполнение.

Как сообщается, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что США в рамках украинского урегулирования готовы рассмотреть вопрос о переподключении России к международной платежной системе SWIFT. Он уточнил, что смягчение санкций обговаривается с целью добиться прогресса по мирному разрешению конфликта.