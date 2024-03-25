«Обернется кошмаром»: на Западе указали на ошибку США Economist: альянс России, Китая и Ирана может оказаться кошмаром для Запада

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников, пишет издание The Economist. Санкционное давление Запада привело к тому, что три страны сплотились перед лицом общего врага, поддержав идею многополярного мира, «где владычествовать Америке будет уже не суждено», пояснили авторы материала.

Все три страны состоят в одних и те же международных клубах вроде того же БРИКС. Двусторонняя торговля между ними растет, и разрабатываются планы беспошлинных блоков, новых платежных систем и торговых маршрутов в обход подконтрольных Западу территорий. Для Америки и ее союзников это грозит обернуться кошмаром, — отметили эксперты.

Ранее в докладе межпартийной комиссии конгресса информировали, что ядерный арсенал США не готов к потенциальному конфликту с Россией и Китаем. По мнению авторов документа, угрозы со стороны РФ и КНР одинаковы по уровню серьезности, поэтому США должны подготовиться к одновременному противостоянию с ними. Законодатели назвали возможный ядерный конфликт с Россией и Китаем «все более вероятным» и предположили, что он может разразиться в 2027–2035 годах.

Позднее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев рассказал, что более 150 тысяч взаимных туристических поездок из России было совершено в рамках безвизового группового обмена с Ираном и Китаем. В настоящий момент с рядом стран Ближнего Востока и Азии прорабатывается введение полностью безвизового режима, добавил он.