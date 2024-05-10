Объект критической инфраструктуры в Херсоне подвергся удару Глава ВГА Прокудин: в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: МЧС Украины

Объект критической инфраструктуры в подконтрольном Киеву районе Херсонской области получил повреждения, заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, по словам украинского чиновника, повреждения также получили газопровод, несколько складов, автомобиль и гараж.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харьковской области. По его словам, от взрывов в областном центре сработала сирена. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Он добавил, что еще один взрыв слышали примерно через полчаса. По информации подполья, он был менее мощным, чем первый, с небольшой детонацией.

Ранее Лебедев рассказал, что ВС России ударили по местам базирования ВСУ в Николаевской области. По его словам, удары пришлись по путевой станции в Снигиревке и расположению украинских военнослужащих в Новопетровке. Подпольщик передает, что местные жители описывают удар как очень мощный, там, предположительно, находятся цеха и ангары ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.