Объект критической инфраструктуры оказался поврежден в Херсонской области Глава херсонской ОВА сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры

Фото: МЧС Украины

Объект критической инфраструктуры был поврежден в Херсонской области, сообщил глава местной военной администрации в Александр Прокудин в Telegram-канале. Также он отметил, что прилет был зафиксирован на агропредприятии. О каких именно объектах идет речь, глава ОВА не уточнял.

Были зафиксированы попадания, <...> объект критической и транспортной инфраструктуры и агропредприятие, — сообщил Прокудин.

За прошедшие сутки взрывы раздались в нескольких населенных пунктах, добавил он. Среди них Приднепровское, Белозерка, Ивановка и сам Херсон. Жертв или пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали второй раз за сутки в подконтрольной Киеву части Запорожья. В регионе объявлялась воздушная тревога, ее уже отменили.

До этого в пресс-службе компании ДТЭК сообщили, что оборудование четырех теплоэлектростанций крупнейшего украинского энергохолдинга серьезно повреждено в ночь на субботу, 27 апреля. Там отметили, что это произошло в результате ударов.

В начале апреля ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. В пресс-службе предприятия уточнили, что из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей.