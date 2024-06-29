Объект инфраструктуры поврежден в Запорожье после взрывов Объект инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном ВСУ Запорожье

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Объект критической инфраструктуры получил повреждения в городе Запорожье, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Атакован один из объектов критической инфраструктуры. Есть повреждения, — написал Федоров.

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщал о нескольких взрывах на территории Запорожья. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в занимаемых Киевом районах Запорожской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, серия взрывов раздалась в Харькове. На территории региона также звучат сирены воздушной тревоги. Еще несколько взрывов прогремело в подконтрольной Киеву части Херсона.

До этого в украинском Днепре произошло обрушение части девятиэтажного дома после взрыва. Как утверждает глава областной военной администрации Сергей Лысак, в результате погиб один человек, еще 12 были травмированы.

Также ранее воздушная тревога была объявлена на всей Украине. По данным Министерства цифровой трансформации страны, сперва сирены зазвучали в Харьковской области, после чего они были слышны в Киеве и во всех регионах. В небо был поднят самолет МиГ-31К.