Объект инфраструктуры поврежден в украинском регионе Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Днепропетровской области Украины получил повреждения инфраструктурный объект, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Сергей Лысак. При этом чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь, где он находится и насколько серьезно поврежден.

Поврежден <...> инфраструктурный объект, — сказано в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что силы Черноморского флота ВМФ РФ уничтожили четыре безэкипажных катера украинских вооруженных сил. По данным ведомства, цели были поражены в северо-западной части Черного моря. Кроме того, там добавили, что за минувшие сутки ВС РФ нанесли серию ударов по скоплениям живой силы и техники противника в 112 районах. Для этого были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты, артиллерия и ракетные войска. Также в Минобороны добавили, что силы ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона, восемь американских ракет ATACMS и одну ракету HARM противорадиолокационного действия.

До этого сообщалось, что Киев уже пользуется разрешением Великобритании насчет применения ракет Storm Shadow. Делается это для ударов по территории России. По словам министра по вопросам промышленности Украины Юрия Сака, атаки этими ракетами уже совершались.