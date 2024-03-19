Объект инфраструктуры поврежден в Сумской области после удара Мэр Белополья в Сумской области сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

Один из объектов критической инфраструктуры в Белополье в Сумской области Украины был поврежден в результате удара, приводит телеканал «Общественное» слова мэра города Юрия Зарко. По его словам, всего в Белополье прогремели два взрыва.

Город Белополье Сумской области: есть попадание в объект критической инфраструктуры, — заявил Зарко.

Глава Белополья добавил, что из-за повреждения объекта инфраструктуры в городе наблюдаются перебои с водоснабжением. Зарко призвал горожан сделать запасы воды. Местная администрация оценивает масштабы разрушений.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в городе Ахтырке в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги. По их информации, город был обесточен.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об ударе Вооруженных сил Украины по селу Долгое Валуйского городского округа. По его словам, ВСУ использовали два дронами-камикадзе, от взрыва загорелся автомобиль.

Также ранее Вячеслав Гладков сообщал, что жителей села Введенская Готня Ракитянского района на время перевезут в Ракитное в местный Дворец культуры из-за обнаружения взрывоопасного предмета. Там им предоставят питание и досуг.