В Польше рассказали, на что Дуда готов ради Зеленского Журналист Важеха: Дуда готов пожертвовать ради Зеленского обе почки

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE /Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Президент Польши Анджей Дуда испытывает «патологические чувства» к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, заявил журналист Лукаш Важеха в аккаунте Twitter (X). По его словам, глава государства готов пойти на многое ради Киева, в том числе вырезать обе почки.

Ну конечно. Мы все знаем о патологических чувствах господина президента к Украине и ее лидеру. Если бы мог, он бы дал вырезать себе обе почки ради них, — написал Важеха.

Так журналист прокомментировал заявление Дуды о намерении оказать давление на администрацию США, чтобы добиться вступления Украины в НАТО. Польский президент также признался, что ожидал «гораздо большего» от саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее Дуда заявил, что Вооруженным силам Украины не хватает оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и добиться успеха. По его словам, об этом говорит неспособность ВСУ провести решительное контрнаступление.

Также польский президент предположил, что Украина станет полноправным членом НАТО уже через несколько лет. Более точные сроки вступления страны в Альянс спрогнозировать «трудно и практически невозможно», добавил он. При этом Дуда выразил абсолютную уверенность, что приглашение Украины будет огромным усилением для НАТО.