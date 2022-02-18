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Оба взрыва в Луганске назвали диверсией

Глава «Луганскгаза» Богородько назвала диверсией оба взрыва в Луганске
01:59, 19 февраля 2022
Оба взрыва в Луганске назвали диверсией Фото: Twitter
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Оба взрыва в Луганске можно считать диверсией. Об этом заявила генеральный директор компании «Луганскгаз» Татьяна Богородько. Её слова приводит РИА Новости.

Она сказала. что специалисты оценили характер повреждений.

Причиной обоих взрывов является диверсия, — заявила она.

Ранее сообщалось о двух взрывах, которые произошли в Луганске в ночь на 19 февраля. Первый случился в районе посёлка Малая Вергунка в черте города. В результате происшествия загорелся газопровод. В настоящий момент пожар там практически потушен.

Второй произошёл спустя непродолжительное время в Каменнобродском районе города. По имеющимся данным, там взорвалась газовая заправка.

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