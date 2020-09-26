Оба двигателя разбившегося на Украине Ан-26 были изношены

https://static.news.ru/photo/df9f3876-00a3-11eb-a667-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: Sergey Starostenko/Xinhua/Global Look Press

Оба двигателя разбившегося в Харьковской области Украины Ан-26 должны были пройти капитальный ремонт, однако он не был проведён. Об этом сообщил украинский журналист и главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Он сослался на официальное заключение о состоянии двигателей лайнера, которое получил от источников в государственном авиаконцерне «Антонов». В августе предприятие выполняло работы по продлению ресурса воздушного судна, тогда же и был подготовлен акт исследования.

Так, левый двигатель был изготовлен в декабре 1977 года. Его капремонт проводили в 1990 году, тогда срок службы был установлен в 13 лет службы и 1750 лётных часов. Таким образом, в 2003 году его должны были вновь отремонтировать или заменить. Однако по состоянию на июнь 2020-го двигатель после капремонта наработал 2339 лётных часов — на 589 больше допустимого максимума. Таким образом, сделал вывод Бутусов, он был крайне изношен.

Кроме того, отметил журналист, проблемы могли возникнуть и в правом двигателе, изготовленном в 1974 году. Он прошёл пять капитальных ремонтов, последний — в 1993 году. Тогда ему был установлен ресурс в девять лет службы и тысячу лётных часов. Вместо этого двигатель проработал 20 лет и налетал 1662 часа.

Журналист добавил, что в ходе плановых осмотров двигателей вместо замены или ремонтов они лишь получали продления срока службы с существенным превышением норм, установленных во времена СССР, когда были произведены.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября возле города Чугуевв в Харьковской области во время учебного полёта. На борту находились 27 человек — семеро членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По официальным данным, погибли 26 человек, один курсант выжил.

Следствие рассматривает несколько версий о причинах катастрофы — техническая неисправность агрегатов, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полётами, а также плохое техническое обслуживание воздушного судна и его ненадлежащую подготовку к полёту.

Ранее, как писал NEWS.ru, мать одного из погибших пилотов рассказала, что за сутки до последнего полёта тот говорил о плохой работе двигателей, которые неоднократно отказывали. При этом, по словам мужчины, воздушное судно было неисправно.