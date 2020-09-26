Оба двигателя разбившегося на Украине Ан-26 были изношены

Оба двигателя разбившегося в Харьковской области Украины Ан-26 должны были пройти капитальный ремонт, однако он не был проведён. Об этом сообщил украинский журналист и главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.
Он
Так, левый двигатель был изготовлен в декабре 1977 года. Его капремонт проводили в 1990 году, тогда срок службы был установлен в 13 лет службы и 1750 лётных часов. Таким образом, в 2003 году его должны были вновь отремонтировать или заменить. Однако по состоянию на июнь 2020-го двигатель после капремонта наработал 2339 лётных часов — на 589 больше допустимого максимума. Таким образом, сделал вывод Бутусов, он был крайне изношен.
Кроме того, отметил журналист, проблемы могли возникнуть и в правом двигателе, изготовленном в 1974 году. Он прошёл пять капитальных ремонтов, последний — в 1993 году. Тогда ему был установлен ресурс в девять лет службы и тысячу лётных часов. Вместо этого двигатель проработал 20 лет и налетал 1662 часа.
Журналист добавил, что в ходе плановых осмотров двигателей вместо замены или ремонтов они лишь получали продления срока службы с существенным превышением норм, установленных во времена СССР, когда были произведены.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября возле города Чугуевв в Харьковской области во время учебного полёта. На борту находились 27 человек — семеро членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По официальным данным, погибли 26 человек, один курсант выжил.
Следствие рассматривает несколько версий о причинах катастрофы — техническая неисправность агрегатов, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полётами, а также плохое техническое обслуживание воздушного судна и его ненадлежащую подготовку к полёту.
Ранее, как писал NEWS.ru, мать одного из погибших пилотов рассказала, что за сутки до последнего полёта тот говорил о плохой работе двигателей, которые неоднократно отказывали. При этом, по словам мужчины, воздушное судно было неисправно.
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