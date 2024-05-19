«О глаза икон тушили бычки»: епископ УПЦ о зверствах при сносе храма Епископ Гедеон: при сносе храма украинские силовики тушили сигареты о глаза икон

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Украинские власти отдали приказ о сносе Владимиро-Ольшанского храма Десятинного мужского монастыря в ночь на 17 мая. Бывший настоятель и заштатный епископ Макаровский Гедеон рассказал РИА Новости, что во время разрушения церкви силовики тушили сигареты о глаза икон. По его словам, все изображения, которые не смогли вынести из здания, просто выкинули на свалку.

Стояли, курили, и о глаза икон тушили бычки. Такое кощунство — это не просто разрушение храма, это не просто сатанизм, это какое-то мегаварварство в XXI веке. Это богохульство и святотатство в центре Украины, в центре так называемой Европы, — рассказал священнослужитель.

Епископ добавил, что храм специально сносили в ночное время, в комендантские часы. По закону никто из людей не смог прийти на защиту святыни, а у самого монастыря полностью заблокировали интернет, рассказал он.

Священнослужители также рассказали о прибывших на место автобусах с военными и полицией. По их утверждению, к храму приехала не одна сотня хорошо вооруженных силовиков, которые попытались задержать братию монастыря. Адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, назвал происходящее тотальным беззаконием.