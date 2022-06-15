О чем большая тройка поговорит с Зеленским Украинскому президенту могут посоветовать задуматься, не потеряет ли он скоро все территории страны

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Намеченный на 16 июня визит в Киев трех европейских лидеров — Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги — будет иметь как бы несколько смысловых уровней. Естественно, что видимой частью переговоров на берегах Днепра «большой Европы» и режима Зеленского станет банальная демонстрация солидарности с киевской Украиной, разноголосые обещания всесторонней поддержки и усиленных военных поставок. Хотя, понятно, что ради такой демонстрации не стоило пересекать Европу. Тем более что пан Зеленский надеется быть приглашенным на июньский натовский саммит в Мадриде.

В этой связи, видимо, три лидера, что ныне и являют собою собственно ЕС, намерены в том числе обсудить обстоятельства визита Владимира Зеленского в Мадрид, дабы избежать с его стороны ненужных эксцессов и выдвижения невыполнимых для блока требований. В старой Европе явно устали от нарастания украинских капризных хотелок, приобретающих форму ультиматумов.

Плюс заранее стало известно, что тройка коснется и раздутой зерновой проблемы. Запад намеренно превратил мнимые трудности с вывозом части украинского урожая во многосерийную мелодраму с неизбежной гибелью миллионов африканцев по причине нашей СВО. Притом что маршруты вывоза зерна через Румынию по Дунаю и через Польшу по Балтике исправно функционируют. Недавно даже в Финляндию прибыл транспорт с украинской кукурузой. К тому же утверждают, что пшеницу ценных твердых сортов вывезли еще до 24 февраля, а ныне речь идет о кормовом зерне для европейских животноводов. Но ритуальных зерновых стенаний все равно не избежать.

Куда интереснее закулисная часть диалога. И тут нельзя не вспомнить «прорывное» заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Киеву, вероятно, ради мира придется пойти на территориальные уступки. Видимо, тройка лидеров ЕС попытается коллективными усилиями аргументировать идею о том, что чем раньше Зеленский сядет с Москвой за стол ради конкретных переговоров, тем меньше будут украинские территориальные потери. В противном случае после окончательной утраты Донбасса, затем Николаева и Одессы с Очаковым спасать что-либо уже будет просто поздно. Режим окончательно рухнет. Притом что, конечно, самому Киеву придется решать вопрос со своей территорией. Но и поддержка европейской общественности не может быть беспредельной. Особенно грядущей зимой, обещающей быть очень трудной.

Фото: Александр Река/ТАСС

Не исключено, что и столь представительная европейская делегация протрубила свой сбор ради того, чтобы Зеленский с подельниками поняли неотвратимость некоторых тяжелых решений. Заодно Зеленскому ненавязчиво дадут понять, что не стоит увлекаться игрой исключительно по правилам Лондона и в его интересах. Западный мир куда более многообразен. И его стратегические цели куда более дифференцированы.

Конечно, три лидера параллельно попытаются решить и собственные политические проблемы. У Макрона решающий второй тур парламентских выборов и явное наступление левых антиглобалистов. Его бросок в Киев должен символизировать вклад в восстановление европейской стабильности. Шольц утерся после всех украинских оскорблений и намерен отмыться от инспирируемых подозрений в игнорировании украинских интересов. Итальянский премьер Драги использует украинский кризис для сведения счетов с оппонентами, которых активно записывает в пророссийские силы. Среди них даже мощная фигура Маттео Сальвини, лидера «Лиги Севера». Впрочем, может быть, скоро такой ярлык станет преимуществом.

Но есть еще один чрезвычайно важный момент визита тройки в Киев: какой сигнал они подадут Москве, которую не напугаешь бесконечными пакетами санкций. Если процитируют Шольца о том, что мирный договор не отменит введенных антироссийских санкций, то у России окончательно пропадет стимул начать хоть какие-то значимые переговоры. Посмотрим, стали ли европейские лидеры гибче.