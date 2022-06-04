NYT: Зеленский обратился с призывом к мэрам городов США NYT: Зеленский призвал американских мэров разорвать связи с городами-побратимами из России

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции мэров городов США призвал их разорвать связи с городами-побратимами из России. По его словам, подобный шаг поможет Москве почувствовать, что она в изоляции, сообщает New York Times.

Что вам дают эти связи? Вероятно, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована, — подчеркнул украинский лидер.

Издание рассказало, что прокомментировали призыв из Киева официальные лица Портленда, который является городом-побратимом Архангельска. Власти административного центра округа Малтнома в Орегоне сослались на заявление Международной программы городов-побратимов, которое не рекомендовало разрывать отношения с российскими городами из-за спецоперации на Украине. Комментариев мэров других городов США пока не последовало.

NYT напоминает, что Чикаго временно приостановил партнерские программы с Москвой, но не отказался от них полностью, а Сан-Хосе ранее объявил о продолжении сотрудничества с Екатеринбургом.

1 июня стало известно, что Санкт-Петербург и Мариуполь официально стали городами-побратимами. Соответствующий документ был подписан губернатором Северной столицы Александром Бегловым и руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. Теперь между городами установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой.

Накануне же мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочего визита в Луганск встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и мэром города Манолисом Пилавовым, с которым подписал декларацию об установлении побратимских связей между столицами России и ЛНР.