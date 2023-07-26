NYT: ВСУ перебросили опытные подразделения под Купянск

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины приняло решение о переброске опытных подразделений на Купянское направление, сообщает издание The New York Times со ссылкой на заявления украинских солдат. По их данным, переброска связана с активизацией боевых действий на участке фронта от Кременной до Купянска.

Поскольку боевые действия на фронте от Кременной до Купянска активизировались, украинское военное командование направило части из наиболее уважаемых бригад для отвоевания утраченных позиций и укрепления оборонительных рубежей, — сообщается в публикации.

Командующий одним из украинских подразделений по имени Александр отметил, что бои идут очень тяжело. По его словам, в январе он участвовал в наступательной операции, в ходе которой ВСУ продвинулись к Кременной. Однако сейчас эти позиции утеряны. Александр признался, что с начала СВО в его подразделение входили 160 человек, сейчас же в нем состоят лишь восемь. Остальные были убиты или получили ранения.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что российские военные могут окружить всю группировку Вооруженных сил Украины в Донбассе. По его словам, сейчас перед армией РФ стоит задача вытеснить противника за реку Оскол для создания угрозы окружения.