NYT: Киев оказался в патовой ситуации NYT: большие потери ВСУ и нехватка боеприпасов загнали Киев в безвыходное положение

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинская армия обескровлена, а запасы западных боеприпасов истощились, говорится в совместной статье для New York Times журналистов Джулианны Барнс, Хелены Купер и Эрика Шмитта. Отмечается, что в связи с этим Киев попал в безвыходное положение.

Тысячи убитых украинских солдат и истощение запасов боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, такую цену заплатила украинская армия, — пишет издание.

По мнению авторов, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не способен производить столько оружия, сколько ВСУ нужно для превосходства над Москвой на поле боя. Отдельно американцы отметили и тактику российских войск. Командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин эффективно проводит сложные военные операции, подчеркнули они.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета ранее заявил, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Он добавил, что чем быстрее это произойдет, тем лучше. Он при этом не стал озвучивать свои прогнозы по срокам окончания конфликта на Украине.