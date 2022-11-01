NYT: Eвросоюзу приходится платить высокую цену за отказ от российского газа The New York Times: за политику отказа от газа из России Евросоюз ещё дорого заплатит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейскому союзу приходится платить высокую цену за политику отказа от российского голубого топлива, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию The New York Times. Как отмечается в материале, в преддверии холодов Евросоюз пытается максимально заполнить газохранилища топливом, полученным не в России, однако этот разворот дорого стоит ЕС, и энергобезопасность государств еврозоны может столкнуться с серьёзными проблемами.

Разворот обходится дорого, и в ближайшие месяцы энергетическая безопасность Европы может столкнуться с проблемами, — отмечают аналитики The New York Times.

В публикации подчёркивается, что страны Евросоюза страдают из-за повышенных цен на топливо и вынужденных отключений электроэнергии. Для субсидирования высоких расходов правительства европейских государств увеличивают долговые обязательства, в связи с чем в ЕС ожидают рецессию, отмечается в материале.

В том случае если Европе удастся пережить грядущую зиму, это отнюдь не означает, что она справилась с кризисной ситуацией, так как следующий зимний период может стать ещё более тяжким испытанием для европейской экономики, резюмируют авторы статьи The New York Times.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считает, что экономика Европы столкнется с рецессией, возможно, это коснется и США, заявил ранее генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс. По мнению главы ОПЕК, профицит предложения на рынке нефти будет иметь место в четвертом квартале, а также в начале 2023 года. Он добавил, что такие прогнозы делает не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентство наряду с аналитиками.