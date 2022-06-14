NYT: Европа раскололась из-за вопроса о важности «победы» Украины

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Страны Евросоюза разделились в позициях относительно того, должна ли Украина «одержать победу» над Россией или важнее садиться за стол переговоров, пишет газета The New York Times. Также на повестке дня вопросы о том, стоит ли наделять Киев статусом кандидата на вступление в ЕС и есть ли необходимость ускорять поставки оружия.

Вооружение Украины не переломит ситуацию. Что важнее: гораздо больше оружия, как говорит Украина, или горькое перемирие? — задаются вопросом авторы статьи.

По мнению журналистов, разногласия в том числе связаны с нежеланием «унижать Россию» и допускать вступления НАТО в боевые действия. При этом многие политики не скрывают, что не хотят скорейшего прекращения конфликта. Кроме того, у европейских чиновников нет четкого понимания, что именно должно пониматься под победой Киева, продолжают авторы публикации.

Также упоминается, что в скором времени лидеры Франции, Германии и Италии планируют свой первый с начала спецоперации РФ визит в Киев, где они и другие западные лидеры должны решить, удвоить ли усилия по вооружению Украины или активнее настаивать на переговорах с Москвой.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украине в ближайшее время может наступить мир, но только в случае возможных территориальных уступок киевских властей. Он отметил, что задача Запада — помочь Киеву сделать так, чтобы эти уступки оказались наименьшими.