NYT: дроны, атаковавшие базы под Саратовом и Рязанью, запустили с Украины

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Беспилотники, атаковавшие 5 декабря российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, могли быть запущены с территории Украины. Предположительно, при нанесении как минимум одного из ударов ВСУ задействовали спецназ, расположенный недалеко от объекта атаки. Об этом на условиях анонимности изданию The New York Times сообщил один из чиновников.

Беспилотники были запущены с территории Украины, и как минимум один из ударов был нанесен с помощью спецподразделений вблизи базы, которые помогали наводить беспилотники на цель, — сообщил источник NYT.

Российская сторона пока не комментировала публикации СМИ о подробностях атаки.

Bloomberg назвал атаку на российские аэродромы «новым и опасным витком» конфликта, предположив, что в НАТО «постараются успокоить» Киев.

Западные партнеры попытаются заставить Киев воздержаться от осуществления более масштабных атак в надежде снизить риск дальнейшего развития конфликта и прямого вмешательства НАТО, — сообщило агентство.

Рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись удару реактивных беспилотников утром 5 декабря. Минобороны РФ сообщало, что в результате погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали. По данным российской стороны, Украина использовала для атаки БПЛА советского производства. Дроны были перехвачены средствами ПВО.

Издание The Guardian со ссылкой на западных официальных лиц сообщило, что Украина могла разработать беспилотник с дальностью полета до тысячи километров, способный нанести удар по европейской части России, включая Москву. Однако Киев не раскрывает зарубежным партнерам подробности таких операций, поскольку Запад предостерегает Киев от ударов по территории РФ из опасений эскалации прямого конфликта с НАТО.