«Нужны ясновидящие»: пролет ракеты с Украины возмутил поляков Myśl Polska: Польша нуждается в помощи ясновидящих из-за ракеты с Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Правительству Польши пора обратиться к ясновидящим из-за необъяснимого пролета ракеты над территорией страны с Украины, пишет Myśl Polska. По мнению журналистов, только так можно узнать правду в государстве, которое видит мир исключительно через призму пропаганды.

Так что же должны были делать в этой ситуации польские власти, не имея собственных знаний, чтобы ответить на вопросы о происхождении ракеты? <...> Не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится все больше и больше, — предположили авторы материала.

Речь идет о событиях 29 декабря. Польша сообщила, что неопознанный воздушный объект вошел в пространство страны со стороны Украины. Цель сопровождалась системами противовоздушной обороны, но затем пропала с радаров. Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской, при этом он не привел никаких доказательств. По его словам, ракета пересекла польский рубеж, но позднее покинула его.

Позднее в СМИ появилась информация, что на территорию Польши могла залететь зенитная управляемая ракета комплекса ПВО С-300 или С-200 ВСУ. По словам осведомленных источников, такое уже случалось в ходе СВО — на территорию страны залетали украинские ракеты советского производства.