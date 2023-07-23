«Нужно попиариться»: политолог раскрыл замысел Макрона на саммите БРИКС Политолог Асафов заявил, что Макрон хотел попиариться на саммите БРИКС

Фото: Thierry Stefanopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон давно занимается защитой суверенитета страны так, как он это понимает, и саммит БРИКС нужен был ему прежде всего для пиара, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его словам, французский лидер высказывает свои предложения по урегулированию украинского кризиса, только исходя из позиции коллективного Запада.

Ему нужно было попиариться, а на БРИКС люди обсуждают реальные вопросы и заключают соглашения по поводу важных экономических и политических аспектов сотрудничества. У Макрона никакого предложения нет, кроме высказывания собственной позиции по поводу урегулирования украинского кризиса так, как видит [его] коллективный Запад, — считает Асафов.

Политолог отметил, что Макрон также хочет поучаствовать в переделе оружейного рынка, поскольку Франция является поставщиком и производителем военной техники, но с учетом последних событий приоритет остается у американского вооружения.

Чтобы увеличить свою долю и заработать на этом, он идет на все площадки, показывая свои предложения, однако их ценность не высока. Он находится в русле западного, антироссийского контекста. Его желание высказаться на БРИКС можно сравнить с желанием Зеленского высказаться на чемпионате мира, Евровидении, на всех более-менее значимых площадках, — добавил Асафов.

Ранее сообщалось, что Макрон, просивший приглашения на саммит БРИКС, его не получил. Вместе с тем на саммит не приглашаются и другие западные страны, включая США и Великобританию. Саммит БРИКС состоится в йоханнесбургском международном конференц-центре Sandton в ЮАР с 22 по 24 августа.