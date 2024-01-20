«Нужна чашка кофе»: Германию назвали уставшим человеком Министр финансов ФРГ Линднер назвал Германию невыспавшимся человеком

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Германия — невыспавшийся, уставший человек, который нуждается в «чашке кофе в виде структурных реформ», заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. По его словам, многие считают страну «больным человеком», однако все не так плохо, передает Bloomberg.

Уверен, что некоторые из вас думают, что Германия — это больной человек. Но Германия не больной человек. Сейчас, в кризис, после успешного периода, который был у нас, начиная с 2012 года, Германия — это уставший человек после бессонной ночи, — сказал он.

Ранее глава Министерства экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что экономика Германии недополучает средства из-за финансовой помощи Украине. По его словам, объективно денег больше нет. Министр также подчеркнул, что немецкая экономика потеряла конкурентное преимущество, отказавшись от российского газа. Из-за этого, как отметил Хабек, в стране увеличились тарифы на электроэнергию.

До этого полковник в отставке Ральф Тиле заявил, что в случае нападения на Германию немецкая армия раньше могла бы продержаться в бою три дня, но теперь способна выдержать лишь несколько часов. По его словам, вместо наращивания объемов производства оружия для собственных войск Берлин отправлял все запасы с немецких складов на Украину. На сегодняшний день переоснащение армии ФРГ идет крайне медленно, констатировал отставной полковник.