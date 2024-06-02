Новым президентом Исландии стала предприниматель RUV: предпринимателя Халлу Томасдоттир избрали седьмым президентом Исландии

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В Исландии новым президентом избрали предпринимательницу Халлу Томасдоттир, передает телерадиокомпания RUV. По последним результатам подсчета бюллетеней, за нее проголосовали 34,3% граждан. Второе место заняла бывший премьер-министр страны, журналистка Катрин Якобсдоттир. Она набрала 25,2% голосов. Отмечается, что явка избирателей составила 78,83%, что является самым высоким показателем на президентских выборах с 1996 года.

Халла Томасдоттир была избрана президентом, набрав 34,3% голосов. Она обыграла Катрину Якобсдоттир, занявшую второе место и получившую 25,2%. Халла сменит на посту президента Гудну Т. Йоханнессон, победивший ее восемь лет назад, — сказано в сообщении.

Томасдоттир баллотировалась на пост главы Исландии в 2016 году. Тогда она получила 27,9%, отдав победу Гудну Йоханнессон. Новый президент имеет степень бакалавра делового администрирования в Обернском университете в Монтгомери и степень MBA в Школе глобального менеджмента Thunderbird в Аризоне. Кроме того, она занимала пост исполнительного директора в Торгово-промышленной палате Исландии.

Ранее Зохре Элахиян стала первой иранкой, подавшей документы для участия в выборах президента страны и зарегистрированной в качестве кандидата. Как сообщил представитель избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами, еще трем женщинам отказано, поскольку они не соответствовали необходимым критериям.