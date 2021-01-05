СМИ: новым канцлером Германии может стать глава Минздрава Йенс Шпан

https://static.news.ru/photo/2dcb2470-5193-11eb-a911-fa163e074e61_660.jpg Йенс Шпан Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Действующий министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии после ухода с поста Ангелы Меркель, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники.

Согласно неофициальным данным, Шпан в последние недели активно обсуждал с представителями своей партии шансы на то, чтобы стать канцлером. На сегодняшний день на пост канцлера на выборах, которые состоятся в сентябре 2021 года, претендуют глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген, бизнес-лоббист Фридрих Мерц и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

Ранее Шпан заявлял, что поддерживает кандидатуру Лашета.

Йенс Шпан дал мне понять, что он будет готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета, — цитирует РИА Новости слова одного из членов партии Христианско-демократический союз.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в минувшем году Шпан как министр здравоохранения имел очень большое влияние на политику страны и по популярности даже обошёл канцлера Ангелу Меркель.

Сама Меркель на выборах в бундестаг в сентябре 2021 года баллотироваться на пост канцлера не будет.

31 декабря 2020 года NEWS.ru писал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с новогодним обращением к гражданам Германии. Она заявила, что это последний раз, когда она поздравляет соотечественников с Новым годом в этой должности.

Ангела Меркель заняла пост канцлера ФРГ в 2005 году. В своей политике она стремилась к сближению с США, изначально заявив о намерении занять жёсткую позицию в отношении России. Она была в числе европейских лидеров, которые одобрили антироссийские санкции после присоединения Крыма к РФ в 2014 году, что привело к контрсанкциям против Германии. Вместе с тем Меркель заявляла, что не собирается отказываться от поставок газа из России, и последовательно отстаивала необходимость строительства газопровода «Северный поток — 2», чем неоднократно вызывала критику в США и в ряде европейских государств.