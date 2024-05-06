Новый вид пауков-прыгунов мигрировал с Карибских островов в Британию Daily Mirror: в Британии обнаружен новый вид пауков-прыгунов

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В Великобритании обнаружили новый вид паука, несвойственный для этой страны, пишет местное издание Daily Mirror. Ближайший родственник найденных паукообразных обитает на островах Карибского моря.

Сообщается, что пауки-мигранты были найдены членом Британского арахнологического общества Тайланом Берри на территории кампуса Пенрин, где расположены Эксетерский и Фалмутский университеты, в графстве Корнуолл. Он связался с известным специалистом по прыгающим паукам Дмитрием Логуновым и переслал ему двух самцов и одну самку. Ученый подтвердил, что обнаруженные паукообразные относятся к новому виду, который назвали Anasaitis milesae.

Отмечается, что пауки-прыгуны способны, исходя из названия, прыгать на большое расстояние во время охоты или чтобы спастись в случае опасности. Специалисты предположили, что паукообразные прибыли в страну на импортированных растениях или продуктах питания.

В материале сказано, что в последнее время в Британии появляется все больше тропических видов пауков. Они приживаются на новом месте за счет глобального потепления и активизации международной торговли.

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