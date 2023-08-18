Новый вариант коронавируса с десятками мутаций обнаружили в Британии

Фото: Global Look Press

Новый штамм коронавируса BA.2.86 с большим количеством мутаций обнаружен в Великобритании, сообщает британское Агентство по здравоохранению (UKHSA), передает правительство страны. Новый вариант вируса обнаружили 18 августа.

Этот вариант был обнаружен в Великобритании в пятницу 18 августа <...>. В настоящий момент подтвержден только один случай у человека без недавней истории путешествий, что подразумевает определенную степень контактного заражения внутри Великобритании, — сказано в заявлении.

Агентство утверждает, что у нового штамма «большое число мутаций», но данных для определения степени иммунного ответа организма и тяжести заболевания пока недостаточно. По данным Guardian, новый вариант имеет «более 30 мутаций в шиповидном белке».

Ранее сообщалось, что число случаев инфицирования COVID-19 в мире увеличилось на 63% за 28 дней. Коронавирусом с 17 июля по 13 августа заразились около 1,5 млн человек. Сообщения об инфицировании поступили из 104 государств. При этом говорится о смерти более 2,3 тыс. человек. В ВОЗ констатировали, что коронавирус остается «крупной угрозой», несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации.