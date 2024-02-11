Назначенный Владимиром Зеленским новый командующий территориальной обороной Украины Игорь Плахута руководил внутренними войсками при разгоне майдана в декабре 2013 года, сообщило украинское издание «Общественное». О новом назначении Плахуты стало известно 11 февраля.
Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующего сухопутными войсками Украины. В воскресенье Зеленский назначил Плахуту новым командующим территориальной обороной.