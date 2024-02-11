Новый украинский военачальник руководил МВД при разгоне Майдана Плахута руководил украинскими войсками МВД при разгоне Майдана

Назначенный Владимиром Зеленским новый командующий территориальной обороной Украины Игорь Плахута руководил внутренними войсками при разгоне майдана в декабре 2013 года, сообщило украинское издание «Общественное». О новом назначении Плахуты стало известно 11 февраля.

Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующего сухопутными войсками Украины. В воскресенье Зеленский назначил Плахуту новым командующим территориальной обороной.