https://static.news.ru/photo/d2c715b0-5e41-11ea-9779-fa163e074e61_660.jpg Денис Шмигаль Фото: Volodymy Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты Верховной рады большинством голосов утвердили новый состав правительства страны, который предложил новый премьер Денис Шмыгаль.

Из старого правительства должности сохранили вице-премьер Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська и глава МВД Арсен Аваков.

Депутаты проголосовали за 13 членов правительства. От должностей в правительстве отказались Олег Коростылёв — мог стать вице-премьером по вопросам оборонной промышленности, Тимофей Милованов — его могли утвердить на должность министра агрополитики и Роман Жуковский — мог стать министром экономики.

Как сообщает ТАСС, в новом правительстве ещё не утверждены министр развития экономики и сельского хозяйства, министр культуры, министр образования и науки, министр энергетики и защиты окружающей среды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Алексея Гончарука. Выступая на внеочередном заседании Рады он заявил, что стране нужны «новые мозги и новые сердца». Позже премьера отправили в отставку.

Владимир Зеленский, представляя Дениса Шмыгаля как кандидата на пост нового премьер-министра, заявил, что украинцам нужно правительство, «которое должно сделать невозможное».

Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля премьером страны большинством голосов, за него проголосовали 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. Об этом писал NEWS.ru.