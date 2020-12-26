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Европа

Новый штамм COVID обнаружен у двоих прибывших в Норвегию из Великобритании

20:03, 27 декабря 2020
Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Мутировавший коронавирус выявили у двоих человек, которые в декабре прилетели в Норвегию из Соединённого Королевства. Об этом сообщило в воскресенье Норвежское телеграфное бюро (НТБ) со ссылкой на норвежский институт здравоохранения.

Путешественники прошли тесты после симптомов COVID-19 и были изолированы. 

Об обнаружении нового штамма 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.  По мнению медиков с ним может быть связано быстрое распространение коронавирусной инфекции на юго-востоке Британии. 

При этом норвежские власти временно прекратили авиасообщение с Англией ещё в начале недели и эта мера будет действовать до 29 декабря.

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