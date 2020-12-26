Новый штамм COVID обнаружен у двоих прибывших в Норвегию из Великобритании

https://static.news.ru/photo/26b74e92-4866-11eb-8be4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Мутировавший коронавирус выявили у двоих человек, которые в декабре прилетели в Норвегию из Соединённого Королевства. Об этом сообщило в воскресенье Норвежское телеграфное бюро (НТБ) со ссылкой на норвежский институт здравоохранения.

Путешественники прошли тесты после симптомов COVID-19 и были изолированы.

Об обнаружении нового штамма 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. По мнению медиков с ним может быть связано быстрое распространение коронавирусной инфекции на юго-востоке Британии.

При этом норвежские власти временно прекратили авиасообщение с Англией ещё в начале недели и эта мера будет действовать до 29 декабря.