Новый президент Финляндии объявил начало новой эпохи Стубб: Финляндии вступила в новую эпоху после холодной войны

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Александер Стубб

Финляндия вступила в новую эпоху, которая пришла на смену эпохе «после холодной войны», заявил новый президент страны Александер Стубб. Во время речи на инаугурации новоиспеченный глава государства связал этот переход со вступлением страны в НАТО, которое он назвал последним шагом в западное сообщество ценностей, передает Yle.

Сейчас мы переживаем новую эпоху. Мы сделали последний шаг в западное сообщество ценностей, к которому Финляндская Республика по духу принадлежала на протяжении всей своей независимости. Эпоха после холодной войны закончилась, — констатировал политик.

Ранее кандидат от Национальной коалиционной партии Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии. Он лидировал с 51,6% голосов. Его оппонент, бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто, получил 48,4% голосов и признал поражение. Уточняется, что явка избирателей на выборы составила 67,6%. За Стубба в первом туре проголосовали 27,2% избирателей, а за Хаависто — 25,8%.

До этого оба политика высказали разные точки зрения относительно того, стоит ли отвечать на звонок президента России Владимира Путина в случае его поздравления с избранием на пост президента. Если Стубб ответил категорическим отказом, то Хаависто согласился принять звонок из вежливости.