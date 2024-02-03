Новый председатель ОБСЕ встретился с Зеленским в Киеве

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Ян Борг

Новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и торговли Мальты Ян Борг завершил свой визит на Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщается на сайте организации. После встречи он заверил, что организация продолжит сохранять украинский вопрос в центре повестки.

Мой первый визит в качестве действующего председателя укрепляет нашу однозначную и непоколебимую приверженность поддержке Украины и сохранению [вооруженного конфликта на территории Украины] в центре повестки дня ОБСЕ. Каждая смерть — это трагедия, слишком много жизней было потеряно в этой бессмысленной войне, — заявил Борг.

Он выразил уверенность, что именно ОБСЕ может сыграть ключевую роль в решение военного конфликта. Отмечается, что во время визита Борга сопровождал специальный представитель действующего председателя — координатор проектов на Украине, посол Марсель Пешко.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарев обвинил организацию в том, что она молчит о преступлениях Вооруженных сил Украины в отношении российского гражданского населения из-за курса на покрывание действий Киева. Так он прокомментировал отсутствие реакции на обстрелы Белгорода, Донецка и Горловки.