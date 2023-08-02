Новый посол Британии в РФ Найджел Кейси: кто он такой, что говорил про СВО

Фото: usa.gov

Найджел Кейси и Джон Керри

В МИД Британии сегодня объявили, что Лондон меняет своего посла в Москве. С ноября 2023 года должность займет кадровый дипломат Найджел Кейси. Кто он такой и что говорил про Россию?

Кем раньше работал Найджел Кейси и что говорил про СВО

Найджел Кейси работает в Министерстве иностранных дел с 1991 года. В период с 2003 по 2006 год, изучив русский язык, стал первым секретарем посольства Великобритании в Москве. Затем он был назначен послом Великобритании в Боснии и Герцеговине в сентябре 2011 года, а в 2014 году покинул данную должность.

С 2014 по 2016 год был личным секретарем премьер-министра Великобритании. В 2017 года Кейси оказался в Южной Африке, заняв должность верховного комиссара Британии в этой стране. В мае 2021 года его назначили специальным представителем премьер-министра по Афганистану и директором по Афганистану и Пакистану в Министерстве иностранных дел и международного развития Великобритании.

В 2022 году Кейси на праздновании Национального дня страны в Пакистане призвал местные власти осудить Россию из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Чем на этой должности запомнилась предшественница Кейси Дебора Броннерт

В начале июля текущего года посол Британии в РФ Дебора Броннерт в видеобращении призвала сограждан по возможности покинуть Россию.

«Наша рекомендация остается прежней: не приезжать в Россию, а если ваше присутствие здесь не является необходимым, мы рекомендуем вам рассмотреть возможность уехать», — заявила она.

Броннерт 18 апреля вместе с послами США и Канады вызвали в МИД РФ. Дипломатам российское ведомство выразило решительный протест из-за выступлений их соотечественников у здания Мосгорсуда 17 апреля. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, с вызванными послами трех стран состоялся очень жесткий разговор.

Захарова предостерегла Лондон от политизации международной правозащитной тематики, а также назвала «верхом цинизма» требования послов о необходимости освободить Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Подобные высказывания — неприкрытая попытка воздействовать на независимую судебную систему Российской Федерации. Хочется спросить, какой вердикт здешняя Фемида вынесла бы в случае признания гражданина США виновным в госизмене, то есть предательстве Родины», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В июне 2020 года Броннерт вызывали в МИД РФ, чтобы вручить ноту протеста и памятную записку, в которой говорится о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны британских властей, которые хамски высказались в отношении российского руководства.

Как назначение Найджела Кейси скажется на отношениях Британии и России

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с изданием «Дума ТВ» объяснил, что такое решение Британии не поспособствует улучшению отношений между странами.

«Конечно же, новое назначение никак не поспособствует какому-то либо улучшению между нашими странами. Потому что посол — это чисто техническое лицо. Он будет исполнять только поставленные ему задачи. Никакой инициативы или самостоятельности он проявлять не будет. Будет выполнять то, что ему скажут. Все свои действия он обязан согласовывать с МИД Великобритании», — заявил политолог.

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