Новый порядок вручения повесток установили на Украине Правительство Украины: военкоматы смогу раздавать повестки круглосуточно

Фото: МО Украины

Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине получили возможность раздавать повестки круглосуточно, следует из нового постановления кабмина страны, опубликованного 17 мая. Теперь документ будет считаться врученным, даже если гражданина не было в этот момент по месту жительству.

Если повестка отправлена почтой, но получателя нет по месту жительства, он все равно будет считаться оповещенным о вызове в военкомат со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу, — подчеркнули в правительстве.

При отказе получить почтовое отправление призывник аналогично считается уведомленным, отметили в кабмине. Вручать повестки смогут не только по месту проживания, но и на работе, в учебных учреждениях, общественных местах или блокпостах.

Ранее пресс-секретарь военного командования Сумской области майор Александр Бондаренко заявил, что на Украине существует масштабное неприятие армии. Настроение общества изменилось на фоне продолжающихся более двух лет боевых действий, обратил внимание он.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого внес в Верховную раду законопроекты о продлении на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации с 14 мая. Оба статуса действуют в стране с 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.