https://static.news.ru/photo/41a67694-6c05-11ea-b7c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о том, что страна намерена развивать взвешенные отношения и не хочет «создавать некий ад» с Россией. Он отметил, что эта позиция касается любой страны.

Если кто-то думает, что мы хотим создать некий ад в отношениях с Россией, то он очень ошибается <...> Если к нам будут относиться дружественно и ответственно, то и мы будет относиться к партнёрам таким же образом, — привели слова Ярослава Надя в РИА Новости.

При этом он добавил, что власти Словакии «не делают вид, что Россия по отношению к нам не предпринимает шагов, переходящих за границу дружественных отношений». Министр обороны пояснил, что если российская сторона начнёт «перегибать палку», то увидит «адекватные» ответные меры.

Отмечается, что новый министр обороны был утверждён 21 марта президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Ярослав Надь не хочет утвердиться в позиции «проамериканского министра». Однако министр обороны выражает приверженность союзническим обязательствам Словакии в НАТО и ЕС. Он отметил, что неопределённость, сложившаяся за последние пять лет, завершится, отмечает РИА Новости

Всё наше правительство, его ориентация, программное заявление и сам кадровый состав министерства будут чётко реализовывать обязательства, проистекающие из нашего членства в НАТО, — пояснил глава ведомства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что члены нового правительства Словакии принесли присягу в масках и медицинских перчатках из-за ситуации с коронавирусом. Правительство Словакии возглавил лидер правоконсервативной партии «Обычные люди» Игорь Матович. Министр обороны Ярослав Надь также входит в руководство этой политической партии.