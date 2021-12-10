Новый канцлер Германии назвал страны, определяющие мировую повестку

Германия и Евросоюз вынуждены поддерживать хорошие отношения с недемократичными странами. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом ЕС Шарлем Мишелем. По словам немецкого лидера, в этой связи необходимо гарантировать мирное совместное сосуществование. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шольца, Германия и Европа высоко ценят демократию и права человека. Однако подобной линии придерживаются не все.

И когда мы работаем в таком мире, то нам придётся иметь хорошие отношения со странами, которые пока не решили идти этим путём, — именно им решать, каким путём они хотят идти. Но мы должны гарантировать, что мы можем жить мирно, и это не будет просто, но это вызов, который стоит перед нами, и мы должны за него взяться, — заявил немецкий канцлер, комментируя отношения ФРГ и Китая.

При этом Шольц отметил, что для современного мира важен сильный Евросоюз. По словам немецкого канцлера, мир становится многополярным, в нём существует большое количество сильных держав.

Уже довольно долго есть не только США и Россия, но также Китай и другие азиатские страны, как Корея, Япония, Индия, сильные, развивающиеся страны, но будут также и сильные африканские и южноамериканские страны. Побуждать этот многополярный мир к совместной работе в многостороннем формате — это то, что нас объединяет, — сказал Шольц.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила о том, что Россия готова сотрудничать с новым канцлером Германии Олафом Шольцом, но для этого нужна готовность к диалогу со стороны лидеров ФРГ. Также вполне допустимо и сохранение отношений на том уровне, который наблюдается между странами сейчас.