Новый глава Службы внешней разведки Украины назвал Россию врагом

Новый руководитель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко считает Россию врагом. Об этом он заявил во время представления коллективу ведомства, его слова приводит «Интерфакс».

Нового руководителя коллективу СВР представил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Литвиненко, для него данное назначение является большой честью и вызовом, однако традиции ведомства, мощные специалисты и большой потенциал должны дать положительные результаты.

Я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать всё для защиты национальных интересов нашего государства, получение опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага — Российской Федерации, других государств. Я убеждён, что вместе мы оправдаем доверие президента, руководства государства и обеспечим выполнение задач нашей службы, — сказал Литвиненко.