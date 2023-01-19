Новый глава Минобороны ФРГ пообещал продолжить поставки оружия Украине

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Германия не участвует в конфликте на Украине, но продолжит поддерживать Киев военными поставками, заявил новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По словам руководителя немецкого военного ведомства, Германию так или иначе касается российско-украинский вооруженный конфликт, передает Welt.

Германия не является стороной конфликта, но все равно мы затронуты этой войной, — заявил Писториус.

По словам министра, текущая ситуация сильно отличается о той, которая была в 2022 году. В связи с этим Писториус указал на необходимость сделать бундесвер сильнее.

Также речь о том, чтобы и далее поддерживать Украину. Именно так — материалом (военными поставками. — NEWS.ru) из бундесвера, — подчеркнул Писториус.

О назначении Писториуса новым руководителем немецкого военного ведомства 17 января сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Писториус сменил в должности Кристину Ламбрехт, которая подала прошение об отставке 16 января. Она занимала пост министра обороны с декабря 2021 года.

Глава Института ЕАЭС Владимир Лепехин считает, что никаких принципиальных изменений в связи с назначением Писториуса новым министром обороны Германии не последует. Политолог охарактеризовал Писториуса, ранее призывавшего конфисковать имущество россиян в пользу Украины, как «балабола» и «карьериста». Эксперт уверен, что немцы «сидят под американцами» и получают за это деньги. Лепехин считает, что на руководящие должности в ФРГ назначают тех, кто поддерживает Украину.