https://static.news.ru/photo/10413282-5fae-11ea-9380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Kuleba/Facebook

Новый глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба два месяца назад посетил границу с Крымом. По его словам, он сделал шаг за пределы территории Украины.

Я был на админгранице с временно оккупированным Крымом и сделал шаг за неё. Мы сделаем ещё много действенных шагов для деоккупации полуострова, — отметил министр.

По его словам, стратегия возвращения Крымского полуострова — главная задача на его новом посту.

Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013 — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.

Вечером 4 марта Верховная рада в ускоренном режиме заменила состав правительства. Депутаты отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и большинство его министров. На их место пришли люди из бизнеса, из менее публичных должностей и те, кто работал при прошлой власти.

Так, кресло главы кабмина занял Денис Шмыгаль — бывший предприниматель, пришедший во власть по приглашению президента Владимира Зеленского. Выступая в Раде, он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, премьер считает необходимым урезать зарплаты чиновникам, писал NEWS.ru.