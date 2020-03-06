Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013 — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.
Вечером 4 марта Верховная рада в ускоренном режиме заменила состав правительства. Депутаты отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и большинство его министров. На их место пришли люди из бизнеса, из менее публичных должностей и те, кто работал при прошлой власти.
Так, кресло главы кабмина занял Денис Шмыгаль — бывший предприниматель, пришедший во власть по приглашению президента Владимира Зеленского. Выступая в Раде, он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, премьер считает необходимым урезать зарплаты чиновникам, писал NEWS.ru.