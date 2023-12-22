Новый глава МИД Польши впервые посетил Киев Глава МИД Польши Сикорский впервые посетил Киев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев с официальным визитом, сообщил глава польского ведомства на своей странице в соцсети Twitter (X). Это первый зарубежный визит Сикорского с момента назначения. Отмечается, что ранее на Украину приехал новый посол Польши Ярослав Гузы, который передал копии верительных грамот в украинский МИД.

Первый зарубежный визит; уже на месте, — написал Сикорский на своей странице в соцсети.

Свою публикацию глава Министерства иностранных дел Польши также сопроводил фотографией. На ней изображен он сам на одной из киевских улиц. Кроме того, в кадре был замечен вооруженный сотрудник украинской спецслужбы, охраняющий дипломата.

Сикорский был назначен на пост главы МИД Польши в новом правительстве, возглавляемом премьер-министром Дональдом Туском. Отмечается, что Сикорский широко известен антироссийскими высказываниями. В частности он одобрил подрыв веток газопроводов «Северный поток» в Балтийском море, поблагодарив за это правительство США на своей странице в Twitter (X). При этом позднее дипломат удалил свое сообщение. По мнению политолога Федора Лукьянова, Москве не стоит ожидать улучшения отношений с Варшавой после назначения Сикорского.