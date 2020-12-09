Новый глава МИД Черногории выступил за улучшение отношений с РФ

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Новый руководитель министерства иностранных дел Черногории Джордже Радулович заявил, что Подгорица будет активно работать над улучшением отношений с Россией.

Мы будем работать над улучшением отношений с Россией, но до того уровня, пока это не нарушает наши европейские стремления и стратегические цели, — цитирует черногорского министра ТАСС.

Он добавил, что новое правительство страны несогласно с решением предыдущего кабмина о высылке из страны посла Сербии, однако это решение не может быть отменено, так как дипломат был объявлен персоной нон грата.

О намерении улучшать отношения с РФ заявлял ранее и новый премьер-министр страны Здравко Кривокапич.

После победы на выборах 30 августа он сказал, что участие Черногории в санкциях против Москвы было ошибкой.

Парламент Черногории 4 декабря утвердил новый состав правительства страны.

Ранее NEWS.ru писал, что Сербия не станет высылать посла Черногории в качестве симметричного ответа на объявление персоной нон грата сербского посла в Подгорице.